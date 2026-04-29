T.C. KESKİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2018/95 Esas ve 2026/172 Karar

İ L A N

KATILAN : FARIDEH BOKHARA, MENG ALI ve MENG DANA kızı 01/01/1994 doğumlu,

SUÇ : Basit Yaralama ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme,

SUÇ TARİHİ :15/08/2017

SUÇ YERİ : Kırıkkale/Keskin

KARAR TRH. : 26/03/2026

Yukarıda açık kimliği yazılı katılanın tarafı olduğu ve sanıklar FAZIL AHMAD GHADERİ ve KEMALEDDIN KOLABI hakkında Basit Yaralama, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından mahkememizce yapılan yargılama sonunda; Fazıl Ahmad Ghaderi hakkında "Basit Yaralama" suçundan2.240,00 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına netice itibariyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanık Kemaleddın Kolabı hakkında Basit Yaralama suçundan 3.000,00 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına netice itibariyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, "Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına netice itibariyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,

Farideh Bokhara'nın dosyada katılan sıfatıyla taraf olduğu ancak tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği ve adresi meçhul olduğu anlaşılmakla, kararının sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28/1 md.si gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın hakim tarafından onaylanması suretiyle veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla verilen karar yönünden Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, yasal süre içerisinde yasa yoluna başvurmadığınız taktirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02457278