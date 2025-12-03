T.C. KEŞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Edirne İli Keşan İlçesi Sazlıdere Köyü ;160 Ada 23 Nolu Parsel Bahçeli Kerpiç Ev
Yüzölçümü : 1.900,45 m2
Kıymeti : 8.290.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:40
28/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02348580