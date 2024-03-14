T.C. KEPSUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/21 Esas

DAVALI : ABDULLAH RAFET ÖZDEN, Hakkı Oğlu, Bektaşlar Mahallesi Kepsut/ BALIKESİR

Davalı Abdullah Rafet Özden (Hakkı oğlu, dava konusu Balıkesir İli Kepsut İlçesi Değirmen Yanı Mevkii 123 ada 1 parsel sayılı taşınmaz maliki ) aleyhine açılmış olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasında davalılardan, Abdullah Rafet Özden'e dava dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gün ve saati için adresinin tespit edilemediği ve yapılan tebligatların bila ikmal iade olduğu anlaşıldığından, davalıya 05/06/2024 tarih ve saat 10:00 'da yapılacak olan duruşmada mahkememizde hazır bulunması, ayrıca iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya karşı cevaplarını ve usulüne uygun itirazlarını, varsa cevap ve tüm delillerini hangi vakıayı hangi delille ispatlayacağını açıkça belirtir şekilde verilen kesin süre içinde mahkememize ibraz etmesi, duruşmaya gelmediği veya bir vekille kendini temsil ettirmediği takdirde yokluğunda duruşmaların yapılacağı ve dava dilekçesinde dayanılan vakıaları inkar etmiş sayılarak karar verileceği hususunda davalı Abdullah Rafet Özden'e dava dilekçesi, tensip zaptı, Bilirkişi Raporu ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02001315