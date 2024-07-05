T.C. KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-07-05 00:00:00 -
T.C. KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2018/12 Tereke
Murisler Andreea Catalına ILIEŞ ( 06/09/1986 D.lu, Romanya Vatandaşı), Cornelıa Lumınıta ILIEŞ (05/02/1956 D.lu.Romanya Vatandaşı), Ioan Dan ILIEŞ (27/09/1953 D.lu,Romanya Vatandaşı), Stefano CURTI (İtalya Vatandaşı) hakkında mahkememize açılan Tereke davası nedeniyle;
TMK m.594 uyarınca murislerin mirasçılarının iş bu ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mahkememize müracaat ederek mirasçılık sıfatlarının bildirmeleri ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02042845