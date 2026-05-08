T.C. KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/313 Esas
04.05.2026
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;
Kemer Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/313 esas sayılı dosyasında müteveffa Daniela Edita Maria Von Bethlenfalvy tarafından düzenlettirilen vasiyetname 24/06/2026 günü saat 11:30'da duruşmada açılıp okunacak olup, adreslerine ulaşılamayan mirasçısı kimlik numarası 410401/051 olan , pasaport numarası 39580694 olan Petr Vokal'e duruşma gün ve saatinde hazır olması, hazır olmadığı takdirde vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02463010