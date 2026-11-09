T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2017/68 Esas
KARAR NO : 2023/290
Davacı , UĞUR AYDIN ile Davalı , JANA AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
"İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesi Şemsipaşa Mahallesi/Köyü, Cilt No:11, Hane No:316, BSN:16'da nüfusa kayıtlı, 19325251592 T.C. kimlik numaralı, Ergin ve Şahsine oğlu 07/09/1986 Bakırköy doğumlu, davacı Uğur AYDIN ile Slovenya uyruklu Franja kızı 05/06/1962 Koper/Slovenya doğumlu Jana KLENAR'ın TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA," karar verilmiştir.
Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılmak üzere Davalı JANA AYDIN' a ilanen tebliğ olunur. 03/11/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02588133