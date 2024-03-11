T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/259 Esas

DAVALI : BERAT SANDIKÇI -22963693112 T.C. -

Davacı Kader SANDIKÇI tarafından davalı Berat SANDIKÇI aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Verilen karar uyarınca ; Davalı Berat SANDIKÇI'nın adres araştırılmasının sonuçsuz kalması ve davalının adresinin meçhul olduğundan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davacı " Davalı ile 7 yıldır evli olduklarını, davalının evini ihmal etmesi ve evlilikten doğan sorumluluklarını yerine getirmediğinden dolayı boşanmalarına karar verilmesini" talep ve dava ettiğinden, davalı Berat SANDIKÇI'nın dava dilekçesine karşı HMK 122,127 ve 128 md.gereğince 2 haftalık süre içerisinde usule uygun cevap dilekçenizi ibraz etmeniz gerektiği, delillerinizi cevap dilekçesine ekli olarak bildirmeniz gerektiği, cevap süresi içerisinde cevap verilmezse, cevap verilmemiş ve dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/03/2024

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Basın No: ILN01999557