T.C. KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/213 Esas

KARAR NO : 2023/551

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2023 tarihli ilamı ile sanık Murat AKÇA hakkında Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan açılan kamu davasında 5271 sayılı CMK nun 3 ve 5 maddeleri gereğince Mahkememizin görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, kararın sanığa tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği, dosya sanığı Mehmet ve Fatma oğlu, 26/07/1970 doğumlu, Ankara, Kızılcahamam, Bağlıca mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT AKÇA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz ilamı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.01.2024

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Basın No: ILN01996676