T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/346 Esas



DAVALI : ADNAN ÖZFIRAT, T.C. Kimlik No: 145*****462



Duruşma Günü : 28/12/2023 Saat: 11.40



Davacı Zeynel ŞAHİN tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yargılama sürecinde, Almanya adresinize çıkarılan tebliğ evrakının, ilgili ülke posta idaresinin ihtarnamemsine rağmen bildirimi almamanız nedeni ile tarafınıza tebliğ işlemi yapılamadığından tebliğ imkansızlığı nedeni ile adresinizin meçhul olduğuna karar verilmiştir.



Dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin süre içinde HMK. 126 ve 129. maddelerine uygun cevap dilekçesi düzenleyip mahkememize vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dayandığı vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu, karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, Dava Dilekçesi, duruşma zaptı ve duruşma günün ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01924638