  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-06 00:00:00 -

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/346 Esas

DAVALI : ADNAN ÖZFIRAT, T.C. Kimlik No: 145*****462

Duruşma Günü : 28/12/2023 Saat: 11.40

Davacı Zeynel ŞAHİN tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yargılama sürecinde, Almanya adresinize çıkarılan tebliğ evrakının, ilgili ülke posta idaresinin ihtarnamemsine rağmen bildirimi almamanız nedeni ile tarafınıza tebliğ işlemi yapılamadığından tebliğ imkansızlığı nedeni ile adresinizin meçhul olduğuna karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin süre içinde HMK. 126 ve 129. maddelerine uygun cevap dilekçesi düzenleyip mahkememize vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dayandığı vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu, karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, Dava Dilekçesi, duruşma zaptı ve duruşma günün ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01924638