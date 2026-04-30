T.C. KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ

2026/139 ESAS

Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz

yolu ile yapılacak takipte ödeme emri

ALACAKLI : aRİF TÜRKECAN, 574*****536TC Nolu,

Vişneli Mah. 4011 Sk. No: 11/3İç Kapı No: 1 Kemalpaşa / İZMİR

vekili Av. Önder Özdemir

Bahariye Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:10 D:4 Karşıyaka / İZMİR

BORÇLU : 1- İBRAHİM ARİÇ, 1051*****80TC Nolu,

Mehmet Akif Ersoy Mah. Öğretmen Tahir Tunca Cad. No: 52 İç Kapı No: 1 Kemalpaşa / İZMİR

2- BAYRAM ARİÇ, 1050*****62TC Nolu,

Mehmet Akif Ersoy Mah. Öğretmen Tahir Tunca Cad. No: 52İç Kapı No: 2 Kemalpaşa / İZMİR

ALACAK TUTARI : 1.100.000,00 TL 16/05/2025 düzenleme tarihli, 10/07/2025 vade tarihli, 1.100.000 tutarlı senet alacağı(İstenen: Yıllık Reeskont Avans)

242.203,00 TL 16/05/2025 düzenleme tarihli, 10/07/2025 vade tarihli, 1.100.000 tutarlı senet alacağı faizi,

1.342.203,00 TL Toplam Alacak

BAYRAM ARİÇ, İBRAHİM ARİÇ Alacağın tahsili tarihine kadar faizi masraf ve vekalet ücreti ile tahsili, kısmi ödemelerde BK.100 e göre yapılmasını talep ederim. (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır. 1.100.000,00 TL Miktarlı 16/05/2025 Tanzim Tarihli,10/07/2025 Vade Tarihli Senet

Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkar ederseniz sözü edilen senede dayanan takibi konusu alacağın % 40 oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı Borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borcu ödemediği takdirde 25 gün içerisinde İ.İ.K.'nun 74. maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 14/04/2026

(İİK m.168)

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR550001500158007292439358

