T.C. KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ

2024/1178 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1178 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri İzmir İl, Kemalpaşa İlçe, Dosyada bulunan tapu kaydında taşınmaz İzmir İli Kemalpaşa İlçesi, Yukarı Kızılca Mahallesi, 161 ada 53 parselin parsel olup, 6.387,79m2 alanlıdır. Taşınmaz tapu kaydında Bağ niteliğindedir. satışa konu 161 ada 53 parselin dosya borçlusu adına kayıtlı ½ hisselidir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 12.09.2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan ve daha sonra yapılan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği ile birlikte 16.06.2023 tarih ve 05.667 sayılı kararı ile uygun görülen, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Tarım Alanları kapsamında kalmakta olduğu, Taşınmaza yönelik imar durumu düzenlenmemiştir. Kadastral yola cephesinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Keşif mahallinde yapılan incelemede, İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Yukarı Kızılca Mahallesi, 161 ada 53 parsel de değişik yaşlarda seyrek olarak dikilmiş verimde zeytin ağaçları olan Kapama zeytinlik vasfında olduğu tespit edilmiştir. Parsel hafif eğimli bir yapıda olup, mekanik olarak işlenebilen, toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı tarım arazisi özelliğindedir. satışa konu 161 ada 53 parselin kadastral yolu yoktur. Parsele ulaşım komşu parseller içerisinden geçilerek sağlanmaktadır. Yine parsel sulama, elektrik ve yapı gibi değer artırıcı özellikler bulunmamaktadır. Parsel kuş uçuşu olarak Yukarı Kızılca Mahallesi yerleşim alanına 1,3 km, Kemalpaşa İlçe Merkezine 7,3 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi : Yukarı Kızılca 161 Ada 53 Parsel Kemalpaşa / İZMİR

Yüzölçümü : 6.387,79 m2

Kıymeti : 5.545.968,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:22

13/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

