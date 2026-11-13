T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI izmir ihale atık taşıma
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T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN
|İşin Niteliği
|Tahmin edilen Bedel (TL)
|İhale Süresi
|Geçici Teminat %3 (TL)
|İhale Usulü
|Dosya Satış Bedeli (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|Kemalpaşa ilçe sınırları içinde ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi
|806.800,60TL+KDV (AYLIK)
9.681.607,20 TL+KDV(YILLIK)
|1 Yıl
|290.448,22 TL
|2886 S.K./ 45 md. Açık Teklif Ususlü
|10.000,00-TL
|25.11.2026
|14:00
- İhalenin Yapılacağı Yer: Kemalpaşa Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
Telefon ve Fax: 0(232) 988 11 11/ 0(232) 878 1079
Elektronik posta adresi: [email protected]
- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
- Gerçek kişiler için kanuni ikametgah belgesi,
- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
- Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut)
- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu
- İhale dokümanının satın alındığına dair belge
- Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
- Şirket noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
- İstekliler tarafından hazırlanan ihale dosyalarını 25/11/2026 tarihinde ihale saatine kadar İklim Değişikliği ve sıfır Atık Müdürlüğüne teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmekte olup postadaki meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- İsteklinin toplama-ayırma ve geri kazanım tesisine ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilmiş izin lisans belgeleri,
- İhale dokümanı İklim Değişikliği ve sıfır Atık Müdürlüğünden 10.000,00.-TL bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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#ilangovtr
Basın No: ILN02585172