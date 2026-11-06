T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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13/10/2026

ESAS NO : 2026/270 Esas

DAVALI : EMRAH KALINCA - 395*****358 TC

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. UYAP sisteminden Mernis adresinize ulaşılamamış, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; mecburi hizmet yükümlülüğünüzü tamamlamadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrıldığınız, öğrenim, eğitim, yetiştirme ve kurs masraflarının yükümlülük süresinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak yasal faizi ile birlikte tazminat olarak alınması gerektiğini, toplam 1.717,71TL Hazine alacağı oluştuğunu, yasal faiziyle tahsili gerektiğini, bu nedenle davanın kabulüne karar verilmesi 1.717,71TL hazine alacağının 10/02/2020 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dilekçenin tebliğinden itibaren HMK'nun 122,126,127 ve 129.maddeleri uyarınca davaya cevaplarınız ile varsa usulü itirazlarınızı ve delillerinizi 2 haftalık kesin mehil içerisinde bildirmeniz, aksi halde dava dilekçesindeki vakıaları inkar etmiş, ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile 500,00TL delil avansını yatırmanız gerektiği hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02586551