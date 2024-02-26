T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO: 2023/247 Esas

Davacı , İbrahim Saltan ile Davalılar Maliye Hazinesi, Orman Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa Belediye Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kamberler mahallesi, 106 ada 76 ve 107 parsel sayılı taşınmaz Şener Demir'e ait iken davacı İbrahim Saltan'ın satın alarak kesintisiz olarak 20 yılı aşkın zamandır nizasız ve fasılasız olarak üzerinde malik sıfatı ile zilyet olunup ziraat yapıldığı iddiası ile taşınmazın davacı İbrahim Saltan adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01/02/2024

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Basın No: ILN01990935