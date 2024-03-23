T.C. KEMAH SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/213 Esas

KARAR NO : 2024/25

Mahkememizde müteveffa ZEYCAN ULUÇİNAR hakkında açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 08.03.2024 tarihli ilamı ile;

"1-11/05/2023 tarihinde vefat eden Erzincan ili Kemah ilçesi Uluçınar Köyü, Cilt No:47, Hane No:3, Birey Sıra No:43'de nüfusa kayıtlı Ali ve Emile kızı 12/05/1940 doğumlu, 41989136922 TC kimlik numaralı Zeycan ULUÇİNAR'ın Erzincan 2. Noterliğince tanzim ve tasdik ettirmiş olduğu 07/10/2016 tarih 9622 Yevmiye nolu, Zeycan ULUÇİNAR'a ait düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,

3-Yapılan yargılama giderinin dosya üzerinde bırakılmasına,

4-Gerekçeli kararın ve vasiyetnamenin onaylı örneğinin dosyada mirasçı bulunan taraflara tebliğine,

5- Vasiyetnamenin noter onaylı suretinin Kemah Adliyesi Yazı İşleri Müdrürlüğü kasasında saklanmasına,

Dair, mirasçıların yokluğunda, verilen kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 06/03/2024" şeklinde hüküm kurulmuş olup, Mahkememiz Gerekçeli Kararının evvelce de bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan mirasçı 41962137878 T.C. Kimlik Numaralı Ergün ULUÇİNAR'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu ilamın gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra Mirasçı Ergün ULUÇİNAR'a tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur. 20.03.2024

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Basın No: ILN02007700