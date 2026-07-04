T.C. KELKİT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/449-450-451-452-453-454Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Söğütlü Belediye Başkanlığı vekili Av. Kübra ALTINOK MURATHAN tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Söğütlü Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını belgelendirmedikleri taktirde idari yargıda açılan davanın bekletici mesele kabul edilmeyeceği ve kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Kelkit Şubesi'ne yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilan olunur. 25/06/2026

DAVALILAR Hüseyin MUTLU

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/449 Söğütlü 189-30 Arsa 540,67 m²

DAVALILAR Mehmet MUTLU

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/450 Söğütlü 189-34 Arsa 59,60 m²

DAVALILAR Ömer MUTLU

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/451 Söğütlü 189-33 Arsa 59,30 m²

DAVALILAR İshak Nas, Yıldıray Nas, Yusuf Nas, Zehra Kara

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/452 Söğütlü 189-32 Arsa 21,04 m²

DAVALILAR Niyazi Sezgin

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/453 Söğütlü 189-31 Kargir Tek Katlı Bina 30,14 m²

DAVALILAR

Fazıl Mutlu, Mehmet Mutlu, Fatma Arslan, Ali Arslan, Mustafa Arslan, Ömer Arslan, Ayşe Güler, Mevlüt Arslan, Murat Sezgin, Yavuz Sezgin, Yakup Sezgin, Yakup Sezgin, Sümeyye Mutlu, Habibe Mutlu, İdris Mutlu, İshak Mutlu, Yusuf Mutlu, Cavit Mutlu, Gülsüm Mutlu, Asiye Mutlu, İbrahim Mutlu, Zekeriya Mutlu, Ayşe Mutlu, Yahya Mutlu, Gülhan Sezgin, Sare Şahin, Zeliha Demir, Hava Sezgin, Hüseyin Mutlu, İsmail Mutlu, Tuğba Şahin, Adem Mutlu, Hacer Mutlu, Yakup Mutlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/454 Söğütlü 550-28 Tarla 465,74 m²

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Basın No: ILN02498887