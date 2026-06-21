T.C. KELES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. KELES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2025/67 Esas
Bursa ili, Keles ilçesi, Issızören mahallesi 172 ada 5 ve 7 nolu parsel ile Denizler Mahallesi 113 ada 17 nolu parseller arasında kalan ve tescil dışı bırakılan 754,32 m2 taşınmazın davacı Osman ALBAY tarafından tescili istenmekle taşınmazda hak iddia eden varsa ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal sürede Mahkememize başvurmaları aksi taktirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza karar verileceği TMK 713/4 maddesi gereği ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02493391