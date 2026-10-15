T.C. KEÇİBORLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/185 Esas

İLGİLİ : Saner Kerim Aytaç

Mahkememizce yukarıda belirtilen vasiyet ilgililerinin adreslerine yapılan araştırmalara rağmen ulaşılamamış olup tebligat yapılamamıştır. Mahkememizin 08/09/2026 tarihli 1 nolu ara kararı ile ilgili SANER KERİM AYTAÇ isimli şahsa yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından vasiyetname örneğinin ilanen tebliğ edilmesine dair karar verilmiş olmakla;

"Keçiborlu noterliğinin 20/07/2023 tarih 1938 yevmiye no'lu vasiyetnamesinde; "Ölümümden sonra tüm mirasımın mirasımı oluşturan tüm taşınır taşınmaz mallarım ile tüm hak ve alacaklarımın tamamının 25819970450 T.C Kimlik no'lu MERVE ÜSTÜNDAĞ'a 25825970222 T.C Kimlik nolu FEVZİ OKAN ÜSTÜNDAĞ'a 10337486866 T.C. Kimlik Nolu SONER MERT AYTAÇ'a ve G 1571749 Pasaport nolu SANER KERİM AYTAÇ'a eşit paylarda kalmasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra diğer yasal mirasçılarımın bu vasiyetnamenin gereklerine aynen uymalarını istiyorum. Bu vasiyetnamemi hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın tamamen kendi isteğim ve irademle yaptığımı beyan ederim" şeklinde düzenlenen vasiyetnamenin tebliği ile duruşma günü olan 02/02/2027 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02569623