T.C. KEÇİBORLU İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/41 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/41 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :

Taşınmaz tapu kayıtlarında; Keçiborlu İlçesi Kılıç Köyü 137 ada 188 parsel 1.418,62 m2 yüzölçüme sahip 2 KATLI

BETONARME MESKEN VE ARSASI niteliğinde olan yerdir. Tespite konu 2 numaralı B.B. 1. Katta yer almaktadır.

B.B. 1/2 Arsa paylı, Mesken niteliğinde olan taşınmaz satışa konudur.

Yüzölçümü : 1.418,62 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : Taşınmaz Köy imar planı içinde olup Ayrık Nizamda 2 Katlı yapılaşma izni verilmektedir. İmar planına göre yola terkini yapılmış durumdadır.

Kıymeti : 5.332.792,00 TL

KDV Oranı : %20

Damga Vergisi : ‰ 5,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı bilgisinde ;

-20/04/2017 tarih ve 758 yevmiye no ile "yönetim planı:13/04/2017" şeklinde açıklamalı

-29/06/2018 tarih ve 1120 yevmiye no ile " ....KM ne Çevrilmiştir." şeklinde açıklamalı

-29/06/2018 tarih ve 1120 yevmiye no ile "AT...KMn çevrilmiştir. " şeklinde açıklamalı beyan şerhleri Mevcut olduğu bu

şerhlere ilişkin Keçiborlu Tapu Müdürlüğü ile yazışma yapıldığı, Tapu Müdürlüğünün cevabi yazısında " Kılıç Köyü 137 ada

188 parsel 1. Kat 2 numaralı bağımsız bölüm olan taşınmaz pasifinde ana taşınmaz iken 20/04/2017 tarih 758 yevmiye

numarasıyla kat irtifakı kurulmuş, 29/06/2018 tarih 1120 yevmiye numarasıyla kat mülkiyetine çevirilmiştir. Yazınızda

belirtilen beyanlar satışa engel olmadığı "belirtilmiştir. Detayı satış ilanı ekinde mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:58

03/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02542548