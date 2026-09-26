T.C. KEÇİBORLU İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/56 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/56 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

ISPARTA İLİ, KEÇİBORLU İLÇESİ, KAYA MAHALLESİ, 15 ADA 19 PARSEL NOLU TAŞINMAZ

Özellikleri :

Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Kaya Mahallesi, 15 ada 19 parsel Keçiborlu İlçesi, Kaya Mahallesi, 15 Ada 19 Parsel, AVLULU KARGİR EV niteliğinde,170,50 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmazın 1/1 hissesi satışa konudur. Detayı satış ilanı ve eklerinde mevcuttur.

Adresi : Kaya Mahallesi Hamam Sokak No:5KeçiborluIsparta Keçiborlu / ISPARTA

Yüzölçümü : 170,50 m2

İmar Durumu :Taşınmaz İlçe İmar Planı içinde bulunmaktadır. Parsel üzerinde 4 katlı Bitişik Nizamda Yapılaşma yapılabileceği öğrenilmiştir.

Kıymeti : 5.012.695,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir." H: 43 parsel üzerinde krokide gösterilen kısımda 4,42 M2 hakkı vardır. " beyanlı irtifak hakkı tapu kaydında görülmekte olup Esas İcra Dairesince irtifak beyanın herhangi bir cebri satış ve tescil işlemine engel olmadığı hususu bildirildiğinden satış işlemlerine devam olunmuştur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:58

21/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02556539