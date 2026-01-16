T.C. KDZ.EREĞLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.12291340-2025/404-Ceza Dava Dosyası

13.01.2026

Konu :

İLAN METNİ

Mahkememizin 17/10/2025 tarih ve 2025/404 Esas ve 2025/432 Karar sayılı kararı ile Abdo ve Emine oğlu, 05.07.1996 Halfeti doğumlu, Şanlıurfa Halfeti, Gürkuyu nüf. Kayıtlı sanık Haşim Kılıç hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık (158/1-f-son maddesi) suçundan 4 Yıl Hapis ve 2000 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ancak Sanığın adresinin belirsiz olması ve Emniyet Müdürlü ile Nüfus Müdürlüğüne yazılan cevabı yazılarda kayıtlı adresinin bulunmadığı ve sanığın tespit edilen her adresine tebligat yapıldığı ancak mahkememiz hükmünün tebliğ edilemediği bila tebliğ edildiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince ilan yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak suretiyle veya ilgili taraf tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumu veya tutukevinde bulunulması halinde ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere süresinde hükmü istinaf edilebileceği, süresinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 13.01.2026

SANIK : HAŞİM KILIÇ, Abdo ve Emine oğlu, 05/07/1996 Halfeti doğumlu, Şanlıurfa, Halfeti, Gürkuyu mah/köy nüfusunda kayıtlı. İskenderpaşa Mah. Vezirçeşmesi Sk Fatih/ İstanbul adresinde oturur. T.C. Kimlik No:28439467362

#ilangovtr

Basın No: ILN02381995