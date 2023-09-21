T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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ESAS NO : 2022/1878

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Zonguldak ili, Kdz Ereğli ilçesi, kırmacı mahallesi 1325ada 35 parselde kayıtlı taşınmazda birlikte malik olan Metin ve Gülsevim ' den olma , 22/12/1970 doğumlu 33488346964 T.C kimlik nolu DUYGU BESİM KILIÇ 'a Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreslerinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma Günü: 11/01/2024 günü saat: 09:40'daduruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01894190