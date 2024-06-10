T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-06-10 00:06:00 -
T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/205 Esas
05/06/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaip olduğu iddia edilen OKAY ŞENTÜRK gaipliği hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16/11/2023
GAİP
TC KİMLİK NO :18779830698
ADI SOYADI : OKAY ŞENTÜRK
BABA ADI : YEKTA
ANA ADI : NAZİFE
DOĞUM TARİHİ : 03/08/1976
DOĞUM YERİ : KDZ EREĞLİ
İKAMETGAH ADRESİ : Müftü Mah İbrahim Efe Cad No:21/B Öztürk Apt. Ereğli/Zonguldak/ ZONGULDAK
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Basın No: ILN02045497