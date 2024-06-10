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Resmi İlanlar T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-06-10 00:06:00 -

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/205 Esas
 
05/06/2024

     Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

     Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaip olduğu iddia edilen OKAY ŞENTÜRK gaipliği hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16/11/2023

GAİP

TC KİMLİK NO            :18779830698

ADI SOYADI                : OKAY ŞENTÜRK

BABA ADI                    : YEKTA

ANA ADI                      : NAZİFE

DOĞUM TARİHİ          : 03/08/1976

DOĞUM YERİ             : KDZ EREĞLİ

İKAMETGAH ADRESİ : Müftü Mah İbrahim Efe Cad No:21/B Öztürk Apt. Ereğli/Zonguldak/ ZONGULDAK

#ilangovtr

Basın No: ILN02045497