T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/50 Esas
Konu : ikinci kez ilan
16/04/2024
MUZAMETTİN HAVADAR hakkında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar verilmesi davasında İKİNCİ KEZ ilan karar verilmiş olup;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUZAMETTİN HAVADAR 'ın09/01/2018 yılından bu yana kayıp olduğu,kendisinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi içinde olduğundan, adı geçenin yaşadığı yolunda bilgisi olanların mahkememizin 2023/50 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendisinin ilanının gazetede yayın tarihinden itibaren gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi taktirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ ilanen tebliğ olunur. 16/04/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 41810069504
ADI SOYADI : MUZAMETTİN HAVADAR
BABA ADI : ZEKERYA
ANA ADI : NAZİFE
DOĞUM TARİHİ : 25/01/1946
DOĞUM YERİ : POSOF
İKAMETGAH ADRESİ : Geyikbeli Mah. Kiraz 3 Sk. No:1A Kandilli Ereğli/Zonguldak/ ZONGULDAK
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Basın No: ILN02019321