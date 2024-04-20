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Resmi İlanlar T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-04-20 00:00:00 -

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/50 Esas

Konu : ikinci kez ilan

16/04/2024

MUZAMETTİN HAVADAR hakkında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar verilmesi davasında İKİNCİ KEZ ilan karar verilmiş olup;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUZAMETTİN HAVADAR 'ın09/01/2018 yılından bu yana kayıp olduğu,kendisinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi içinde olduğundan, adı geçenin yaşadığı yolunda bilgisi olanların mahkememizin 2023/50 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendisinin ilanının gazetede yayın tarihinden itibaren gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi taktirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ ilanen tebliğ olunur. 16/04/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 41810069504
ADI SOYADI : MUZAMETTİN HAVADAR
BABA ADI : ZEKERYA
ANA ADI : NAZİFE
DOĞUM TARİHİ : 25/01/1946
DOĞUM YERİ : POSOF
İKAMETGAH ADRESİ : Geyikbeli Mah. Kiraz 3 Sk. No:1A Kandilli Ereğli/Zonguldak/ ZONGULDAK

#ilangovtr

Basın No: ILN02019321