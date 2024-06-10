T.C. KDZ.EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/365 Esas

Davacı , FATMA TOPCU ile Davalı , SÜLEYMANBEYLER KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; Ekte bulunan krokiden görüleceği üzere; Zonguldak ili Ereğli ilçesi, Süleymanbeyler Köyü 116 ada parsel sayılı taşınmaz 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümlerine göre tapulama çalışmalarında 662 parsel numarası ile tespit yapılmış olup, Tapulama Komisyonu'nun 27/01/1984 tarih 61 sayılı kararı ile tapulama harici bırakılmıştır.

TMK 713/4 maddesi uyarınca; Mahallesi ada ve parsel numaraları ile yeri belirtilen taşınmazda krokide A harfi ile gösterilen 1025,79 m² alan üzerinde hak sahibi olanların üç ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya itirazda bulunmaları gerektiği, aksi halde bu yerin davacı adına tescil edilme ihtimali olduğu hususu ilan olunur.

Eki: kroki

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Basın No: ILN02045761