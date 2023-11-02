T.C. KDZ.EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2019/363 Esas

Davacılar , ESRANUR KURT, FATİH KURT, FATMA KURT, FATMA KURT, HASAN KURT, HAVAGÜL TÜRKOĞLU, NAZİLE TEPE, SEDANUR KURT, SERPİL KIRTAY, SEVDA SEMİZ, SEVGİ ÇAKIR, SONGÜL YILMAZ ile Davalı , KDZ EREĞLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;



Ekte bulunan krokiden görüleceği üzere; 1271 ada ;115, 116 nolu parsellerin kuzeyinde, 117 nolu parselin batısında kalan ve A1 veB1 olarak işaretlenen kısım tescil harici bırakılan alan sınırları içerisinde kalmaktadır.



TMK 713/4 maddesi uyarınca; Mahallesi ada ve parsel numaraları ile yeri belirtilen taşınmazda krokide A1 ve B1 olarak gösterilen alan üzerinde hak sahibi olanların üç ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya itirazda bulunmaları gerektiği, aksi halde bu yerin davacı adına tescil edilme ihtimali olduğu hususu ilan olunur.



Eki: kroki

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Basın No: ILN01921578