T.C. KDZ. EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 1997/333 Esas

23/10/2023 havale tarihli fen bilirkişi raporunun ekli krokisinde Kepez Mahallesi hudutları dahilinde tescil harici bırakılan G-İ ve L harfi ile gösterilen taşınmazlarla ilgili davacılar Ahmet Ateş, Ergün Atalar, Kazım Ateş, Mehmet Ateş, Ayşe Özbay, Fatih Yakar, Halil Özban, Hülya Şahin, Hüner Yakar Turan, Mehmet Ali Özbay, Nuray Yakar, Perihan Yakar, Salih Özbay, Sibel Can, Ferhat Yakar, Servet Atalar, Adem Atalar, Fikriye Yakar, Kaniye Öztürk, Sacide Vural, Serkan Yakar tarafından davalılar MALİYE HAZİNESİ, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 'na tapu iptal tescil davası açıldığı anlaşılmakla; iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin mahkememize gelerek itirazda bulunmaları veya itiraz davası açmaları gerektiği hususu ilan olunur.

