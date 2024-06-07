T.C. KDZ. EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/136 Esas

Davacı , İsmail Seven ile Davalı , Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ketenciler Köyü Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz taşınmaz tescili davası nedeniyle;

Ekte bulunan krokiden görüleceği üzere;Zonguldak İli, Ereğli İlçesi, Ketenciler Köyü sınırları içerisinde kalan 135 ada 2 parsel ve 144 ada 7 parselin güneybatısında bulunan A harfi ile işaretlenen kısım tescil harici bırakılan alan sınırları içerisinde kalmaktadır.

TMK 713/4 maddesi uyarınca; Mahallesi ada ve parsel numaraları ile yeri belirtilen taşınmazda krokide A harfi olarak gösterilen alan üzerinde hak sahibi olanların üç ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya itirazda bulunmaları gerektiği, aksi halde bu yerin davacı adına tescil edilme ihtimali olduğu hususu ilan olunur.

Eki: kroki

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Basın No: ILN02043674