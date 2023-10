T.C. KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ'NDEN

İlamsız Takip (örnek 7)

ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ



Dosya no : 2023/51449Esas.



ALACAKLI : Güvence Hesabı, 8760128474 Vergi Nolu,



VEKİLİ : Av. Niyazi ÜNALMIŞ



BORÇLULAR :

1- Mohamad ALYOUNIS, 99977016930 kimlik numaralı Suriye vatandaşı

(Bilinen en son adres: Kazım Karabekir Mah. Kuzulca Sk. No: 7B. Melikgazi/Kayseri)



2- Saliha ELDAVUD, 99715886542 kimlik numaralı Suriye vatandaşı

(Bilinen adres: Kazım Karabekir Mah. Doluca Sk. No:13 Melikgazi / Kayseri)



Borç Miktarı : 109.893,72 -TL. Feriler Hariç.



Borçluların yukarıda yazılı yerleşim yerlerine örnek 7 ödeme emri tebliğe gönderilmiş, borçluların yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle borçluların adresine gönderilen tebligatlar bila iade edilmiştir. Çeşitli kurumlara adres araştırması için müzekkere yazılmış gelen adreslere tebligat gönderilmiş ancak tebligat borçlulara yapılamamış olmakla borçluların tebligata yarar yerleşim yerleri de tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilave ile 22 gün içerisinde ödemeniz, 7 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 22 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra dairesine bildirmeniz aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. ncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir aadresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.(İİK m.60)



İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR700001500158007308958867

Vergi Dairesi Adı / No: GEVHER NESİBE VERGİ DAİRESİ - 5400695143

