T.C. KAYSERİ GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2025/348 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/348 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, TURAN Mahalle/Köy, boruklu Mevkii, 136 Ada, 21 Parsel, 136 ada 21 parsel Tarla vasıflı olup 6.567,00 m2 alanlıdır. Gayrimenkul, geometrik olarak kareye benzer bir şekle sahiptir. Parsel sınırları yerinde yaklaşık 1 m. boyunda beton duvarlar ile çevrilidir. Üzerinde bulunduğu topografya genellikle düz, eğimsiz ve engebesizdir. Melikgazi Belediyesinde yapılan incelemelerde değerleme konusu taşınmaza ait herhangi bir resmi evrak bulunmadığı tespit edilmiştir. Melikgazi Kadastro Müdürlüğünde yapılan incelemelerde ise paftasına işli herhangi bir yapı bulunmadığı şifahen beyan olunmuştur. Mahallinde yapılan incelemelere göre parsel üzerinde birbirine bitişik olarak inşa edilmiş zemin kat brüt 800 m2 alanlı projesiz ve ruhsatsız ahır, ardiye ve çoban evi yapılarıı bulunmaktadır. Ahır: Kargir-yığma inşaat tarzında inşa edilmiş, zemini beton, duvarları sıvasız ve badanasızdır. Kargir Ev: Girişi çelik kapı, pencereleri ahşap camlıdır. Oda zeminleri halıfleks kaplama, duvarları sıvalı ve kireç badanalı, tavanları ahşap kaplamadır. Tezgah ve dolabı bulunmamaktadır. Ardiye: Kargir-yığma inşaat tarzında inşa edilmiş, zemini beton, duvarları sıvalı ve badanasızdır.

Adresi : Turan Mahallesi, Mehmet Kırdmk Sokak, No:78, 78/1 Melikgazi / KAYSERİ

Yüzölçümü : 6.567 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır, imar sorumluluğu Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında Tarım Alanı olarak planlanmış olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:27

12/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

