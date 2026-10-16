T.C. KAYSERİ GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/154 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/154 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Ağırnas Mahalle, 12303 Ada, 3 Parsel, Tapuda arsa nitelikli, üzerinde yapı bulunan taşınmazın borçlu/malik adına TAM (1/1) HİSSESİ satışa konu edilecektir.

Adresi : Ağırnas Mahallesi, 3113. Sokak, No: 106Melikgazi / KAYSERİ

Yüzölçümü : 650,50 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, TAKS=0.30 ve KAKS=0.60 yapılaşma şartlarına sahip 2 katlı konut alanında kalan imar parselleridir.

Kıymeti : 2.517.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olmakla;

1-DSİ 12. Bölge Müdürlüğü kısıtlıdır şerhi, ilgili kurumdan satışa engel olmadığı bildirilmiştir.

2-Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapı kayıt belgesi iptal edilmiştir şerhi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Ağırnas Mahalle, 15602 Ada, 3 Parsel, Tapuda arsa nitelikli, üzerinde yapı bulunan taşınmazın borçlu/malik adına TAM (1/1) HİSSESİ satışa konu edilecektir.

Adresi : Ağırnas Mahallesi, 43. Sokak, No: 3 Melikgazi / KAYSERİ

Yüzölçümü : 1.220,17 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, TAKS=0.30 ve KAKS=0.60 yapılaşma şartlarına sahip 2 katlı konut alanında kalan imar parselleridir.

Kıymeti : 5.149.350,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olmakla, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü kısıtlıdır şerhi, ilgili kurum tarafından satışa engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Ağırnas Mahalle, 15602 Ada, 8 Parsel, Tapuda arsa nitelikli, üzerinde yapı bulunan taşınmazın borçlu/malik adına TAM (1/1) HİSSESİ satışa konu edilecektir.

Adresi : Ağırnas Mahallesi, 4383. Sokak, No: 15 Melikgazi / KAYSERİ

Yüzölçümü : 908,72 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, TAKS=0.30 ve KAKS=0.60 yapılaşma şartlarına sahip 2 katlı konut alanında kalan imar parselleridir.

Kıymeti : 3.182.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibi olmakla, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü kısıtlıdır şerhi, ilgili kurum tarafından satışa engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 12:15

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Ağırnas Mahalle, 15604 Ada, 13 Parsel, Tapuda kargir tavukluk ve arsa nitelikli taşınmazın borçlu/malik adına TAM (1/1) HİSSESİ satışa konu edilecektir.

Adresi : Ağırnas Mahallesi, 3107. Sokak, No: 5A Melikgazi / KAYSERİ

Yüzölçümü : 1.140,35 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, TAKS=0.30 ve KAKS=0.60 yapılaşma şartlarına sahip 2 katlı konut alanında kalan imar parselleridir.

Kıymeti : 4.084.950,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olmakla;

1-DSİ 12. Bölge Müdürlüğü kısıtlıdır şerhi, ilgili kurum tarafından satışa engel olmadığı bildirilmiştir.

2-3083 S.K. 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır şerhi, ilgili kurum tarafından satışa engel olmadığı bildirilmştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 13:45

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Kocasinan İlçe, Ebiç Mahalle, 9378 Ada, 8 Parsel, Tapuda tarla ve kavaklık nitelikli taşınmazın borçlu/malik adına TAM (1/1) HİSSESİ satışa konu edilecektir.

Adresi : Ebiç Mahallesi, 9378 Ada 8 Parsel Kocasinan / KAYSERİ

Yüzölçümü : 7.804,12 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı dışında olup, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında Tarım alanı sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti : 2.340.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olmakla;

1-3083 S.K. 6. madde gereğince kısıtlıdır şerhi.

2-Büyükova koruma alanı içerisindedir, 5403 S.K. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz şerhi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:45

12/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02571042