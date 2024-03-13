T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2021/1816

KARAR NO : 2022/1854

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mah.nin 09/11/2021 Tarih ve 2021/82 Esas,2021/349 sayılı kararı ile sanıklar Ali Mahir Güney, Mehmet Faruk Yiğitler, Sezgin Vardar haklarında Dolandırıcılık sucundan verilen, ayrı ayrı 7 YIL 6 AY HAPİS 31.500 TL Cezasının istinaf incelemesi üzerine dairemize gönderilmiş olup Dairemizce yapılan istinaf incelemesi sonunda;

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mah.nin 09/11/2021 Tarih ve 2021/82 Esas,2021/349 sayılı kararı ile sanıklar Ali Mahir Güney, Mehmet Faruk Yiğitler, Sezgin Vardar haklarında Dolandırıcılık suçundan verilen, ayrı ayrı 7 YIL 6 AY HAPİS 31.500 TL Cezasının, dairemizde yapılan yargılaması sonunda CMK'nın 280/2 maddesi gereğince KALDIRILMASINA,Sanıkların 4 YIL 6 AY HAPİS ve 30.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA, TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere, 15/12/20222 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen tebligat adresi tespit edilemeyen, katılan mirasçıları ZEHRA KUŞ ve HATİCE UZ’a gerekçeli kararın ve sanık Sezgin VARDAR’IN 20/12/2022, Mehmet Faruk Yiğiter’ Müdafinin 19/12/2022, Ali Mahir Güneyin ‘in 03/01/2023 tarihli temyiz dilekçelerinin katılanlar Seyit ve Yadigar kızı 20/12/1967 D.lu Nevşehir Ürgüp karain nüfusuna kayıtlı 39100952896 T.C. Nolu HATİCE UZ ile katılan Seyit ve Yadigar kızı 20/09/1957 D.lu Nevşehir Ürgüp Karin nüfusuna kayıtlı 39589936530 T.C. Nolu ZEHRA KUŞ’a dairemiz kararının ve temyiz dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dairemiz kararı katılanlar yönünden ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde hükme karşı, bir dilekçe ile , dairemize veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesine ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla, Temyiz yasa yoluna başvurabileceği aksi taktirde kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, temyiz dilekçeleri yönünden de 15 gün içinde cevap verebileceği İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.

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Basın No: ILN02000136