T.C. KAYSERİ 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi:
İLAN
ESAS NO : 2024/466 Esas
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Davaya konu Kayseri İli Melikgazi İlçesi Mimarsinan Mahallesi 760 Ada 13-14 Parsel ve Kayseri İli Melikgazi İlçesi Demokrasi Mahallesi 15868 Ada 6 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin davacılar Avni Aksoğan, Kemal Aksoğan ve diğerleri tarafından Ortaklığın Giderilmesi davası açılmakla davalı Nuri Aksoğan'ın tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, Kayseri 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/466 Esas 2025/1379 Karar sayılı dosyasının gerekçeli karar evrakı ilanen tebliğ olunur.
