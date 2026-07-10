T.C. KAYSERİ 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2025/459 Esas

2026/98 Karar



-İLAN METNİ-

Abdulaziz ve Yıldız oğlu 18/08/1987 Diyarbakır doğumlu sanık Yalçın Çiçekçi hakkında Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 10/03/2026 tarih 2025/459 Esas 2026/98 Karar sayılı kararıyla 5237 sayılı TCK’nın 158/1-f-son, 52/2,4, 53 ve 58/6 maddeleri uygulanmak suretiyle neticeten 4 Yıl Hapis ve 12.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığına istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Sanık Yalçın Çiçekçi'nin mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden sanığa gerekçeli kararın ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 06/07/2026

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Basın No: ILN02506417