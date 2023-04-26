T.C. KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/10

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, Melikgazi Belediye Başkanlığı ile davalı Ahizer Boyraz, Ali Haydar Taşkıran, Aylin Duman, Çağla Taşkıran, Ertuğrul Taşkıran, Esengül Bulduk, Fadime Taşkıran, Fatih Duman, Filiz Demir, Gülseren Kaplan, Hakan Kılıç, Hülya Demiral, Kemal Taşkıran, Leyla Boyraz, Meşur Taşkıran, Nejla Arslan, Nesimi Taşkıran, Orhan Arslan, Özlem Taşkıran, Perihan Taşkıran, Pınar Dilli, Seray Taşkıran, Sevda Arslan, Sevil Boyraz, Soner Duman, Veli Taşkıran, Yunus Taşkıran arasında dava konusu Kayseri İli Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 13908 ada 4 parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde bulunan ve eski taşınmaz bilgisi 3276 ada 39 parsel olan) taşınmazın) parsel nolu taşınmazla ilgili mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Kamulaştırma yapan idarenin Melikgazi Belediyesi olduğu, Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değ. 14. maddesi gereğince bu tebliğatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davasıya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları açmaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın adına tescil edileceği hak sahiplerinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri,mahkemece tespit olunacak kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar BankasıKayseri Adliyesi İcra Daireleri Bağlı Şube Müdürlüğüne yatırılacağı ilan olunur. 11/04/2023

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Basın No: ILN01818596