T.C. KAYSERİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KAYSERİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAYSERİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2022/21 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Miras bırakan Aziz Elmas mirasçılarından Kahraman AKYOL ile Yavuz AKYOL'un tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, Kayseri 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/21 Tereke sayılı dosyasının dava dilekçesi ve duruşma gününün 10/06/2026 günü saat 09:50'e bırakılmış olduğu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02399417