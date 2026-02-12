T.C. KAYSERİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. KAYSERİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2022/21 Tereke
Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Miras bırakan Aziz Elmas mirasçılarından Kahraman AKYOL ile Yavuz AKYOL'un tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, Kayseri 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/21 Tereke sayılı dosyasının dava dilekçesi ve duruşma gününün 10/06/2026 günü saat 09:50'e bırakılmış olduğu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02399417