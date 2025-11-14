T.C. KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2023/329 Esas
Mera vasfıyla Hazine adına kayıtlı dava konusu Kayseri İli, Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 3383 ada 29 parsel sayılı taşınmazın tapuda adına tescili için davacı ALİ SARATAŞ (Memduh ve Elmas oğlu) isimli şahıs tarafından Kayseri 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/329 Esas Sayılı dava dosyası ile zilyetliğe dayalı tapu iptal ve tescil davası açılmış olup itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur. 21/10/2025
Basın No: ILN02333821