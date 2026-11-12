T.C. KAYSERİ 5. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

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Esas No : 2025/297

Karar No : 2025/336

Müşteki Ziraat Katılım Bankası A.Ş. tarafından sanık Alı Khanı aleyhine açılan "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçunun yapılan yargılamasında; 23/10/2025 tarihli karar ile sanık Alı Khanı'nın muhatabı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olan 17/07/2025 keşide tarihli 436.000,00 TL bedelli çek yönünden müştekinin şikayet hakkının bulunmaması nedeniyle CMK 223/8 maddesi uyarınca açılan DAVANIN DÜŞMESİNE karar verildiği, mahkeme hükmüne karşı müşteki vekilinin istinaf başvurusunda bulunduğu anlaşılmakla;

1- Yapılan tüm araştırmalara ve usuli işlemlere rağmen açık adresi tespit edilemeyen Hayan ve Dıaa oğlu 01/01/1996 Hama doğumlu sanık Alı Khanı'nın mahkemece verilen kararın ve istinaf başvurusu dilekçenin 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanık Alı Khanı tarafından karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli karar hüküm özetinin tebliğ tarihinin takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunabileceği ve istinafa cevap verebileceği İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR. 27/10/2026

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Basın No: ILN02591365