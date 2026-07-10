T.C. KAYSERİ 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2025/702 Esas



-İLAN METNİ-

Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aşağıda bilgileri yazılı sanık Ömer Ali Yalçınkaya hakkında mahkememizin 25/02/2026 tarih 2025/702 Esas 2026/208 Karar sayılı kararıyla 5237 sayılı TCK’nın 158/1-f-son, 62, 52/2-3, 52/4 ve 53 maddeleri uygulanmak suretiyle neticeten 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 4.100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına yönelik Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığına istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Sanığın mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden sanığa gerekçeli kararın ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup;

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 29/06/2026

SANIK:ÖMER ALİ YALÇINKAYA, Hasan ve Medine oğlu, 10/06/1996 KIZILTEPE doğumlu,

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Basın No: ILN02506413