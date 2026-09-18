T.C. KAYSERİ 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2024/29-Ceza Dava Dosyası



İ L A N

5607 Sayılı yasanın 3/18. Maddesine muhalefet suçundan Mahkememizin 10/09/2026 tarih, 2024/29 Esas ve 2026/442 Kararsayılı kararıyla sanık YAHYA SERATI hakkında görevsizlik kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 15.09.2026

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Basın No: ILN02551130