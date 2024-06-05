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Resmi İlanlar T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-06-05 00:00:00 -

T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2023/228 Esas
 
İ L A N

     Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

     Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/02/2023

GAİP :

TC KİMLİK NO            : 32074931874
ADI SOYADI                : Gülükonca HAN
BABA ADI                    : Cemal
ANA ADI                      : Şerife
DOĞUM TARİHİ          : 14/05/1962
DOĞUM YERİ             : Felahiye
İKAMETGAH ADRESİ : FRANSA CUMHURİYETİ

#ilangovtr

Basın No: ILN02042864