T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-06-05 00:00:00 -
T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2023/228 Esas
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/02/2023
GAİP :
TC KİMLİK NO : 32074931874
ADI SOYADI : Gülükonca HAN
BABA ADI : Cemal
ANA ADI : Şerife
DOĞUM TARİHİ : 14/05/1962
DOĞUM YERİ : Felahiye
İKAMETGAH ADRESİ : FRANSA CUMHURİYETİ
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Basın No: ILN02042864