T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/923

DAVALILAR : MUSTAFA DEMİRÇALI 452****284 Adresi meçhul

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı banka ile dava dışı borçlu Pormet Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında akdedilen genel kredi sözleşmesi kapsamında ticari kredi kullandırıldığını ve kredi kartı borcu doğduğunu, davalılar Mustafa Demirçalı ve Zehra Demirçalı'nın bu borç ilişkisine müteselsil kefil sıfatıyla katıldıklarını, kefalet formlarında davalı Zehra Demirçalı yönünden 20.000.000,00 TL ve davalı Mustafa Demirçalı yönünden 20.000.000,00 TL kefalet üst sınırı belirlendiğini, 06/11/2025 tarihinde imzalanan kefalet beyanları ile davalıların borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiklerini, davalıların müteselsil kefil sıfatıyla borcun tamamından sorumlu olduklarını, borçluların Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi’nin 2026/20646 Esas sayılı icra dosyasındaki itirazların iptaline, takibin 5.631.963,91 TL asıl alacak ve ferileri üzerinden devamına, davalıların %20'den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesini, ihtiyati haczin devamına ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz dosyasında yukarıda ismi geçen davalıya tebligat çıkarılmış, ancak tebligatın yapılamadığı anlaşılmıştır. Davalının mernis adresinin bulunmaması da dikkate alınarak dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde HMK.nun 129.maddesindeki unsurları içeren formatta dilekçe ile davaya cevaplarınızı usuli itirazlarınızı ve tüm delillerinizi HMK nın 126. Maddesi gereğince davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açıldığı mahkemeye ibraz edebileceği, verilen kesin süre içerisinde cevaplarınızı ve usuli itirazlarınızı ( Usuli itirazları ile ilgili HMK nun 131. maddesi hükmü de dikkate alınarak ) bildirmediğiniz takdirde HMK nın 128. Maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK nın 129/2 yollaması ile 121.maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve bunları yapmadığınız takdirde HMK' nun 140/5. Maddesi gereğince ancak ön incelemede bu konudaki eksiklikleri tamamlayacağınız, aksi halde bu delillerinizden vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR.

Belirtilen 465 gün süre içinde yargılamanın sonuçlandırılması hedeflenmekte olup, bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerle meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak, bu hususlara hassasiyet göstermeniz ihtar olunur. işbu ilanın dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/10/2026

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Basın No: ILN02592910