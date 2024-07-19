T.C. KAYSERİ 2. AİLE MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/442 Esas

Davacı : HÜSEYİN MUHAYMİD

Davalı : ALİYE MUHAYMİD

Dava Türü : Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK m.348))

Dava Tarihi : 28/05/2024

İ L A N

Davacı Hüseyin Muhaymid tarafından davalı Aliye Muhaymid aleyhine açılan velayetin kaldırılması davasında, davalı Aliye Muhaymid'e tebligat yapılamadığı ve adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, Mahkememizce davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğ edilmesine dair ara karar verilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde; Hüseyin Muhaymid isimli çocuğun velayetinin kaldırılmasına karar verilmesi talep edilmiştir. HMK'nın 122, 127 ve 128. maddeleri gereğince Davalı ALİYE MUHAYMİD'in işbu ilan edilen dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceği, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesindeki iddia edilen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesini bu sürede hazırlamasının çok zor yahut imkansız olması halinde iki hafta içinde mahkememize müracaatı halinde bir ayı geçmemek üzere davalıya ek süre verilebileceği hususu ve duruşmanın 12/11/2024 günü saat 09:20'a bırakıldığı, dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10/07/2024

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Basın No: ILN02063227