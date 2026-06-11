T.C. KAYSERİ 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/275 Esas

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada davacı Garanti Bankası tarafından Kayseri ili Talas ilçesi Kurtgözü Mahallesi 935 ada 1 parselde kayıtlı 21 numaralı bağımsız bölüm ile Kayseri ili Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi 7108 ada 7 parselde kayıtlı 7 numaralı bağımsız bölümde bulunan hissesinde mirasın reddi yolu ile yapılan tasarruf işleminin iptaline, Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesinin 2024/23454 Esas sayılı dosyası ile yürütülen takipte, borçlunun murisinden intikal eden taşınmazlardaki hissesinin ortaklığın giderilmesi suretiyle satışına devam edilebilmesi yönünde cebri icra yoluyla alacağın tahsili yetkisinin tanınması ile satış yetkisinin verilmesinie ilişkin açılan tasarrufun iptalı davasında aşağıda ismi yazılı davalının bilinen adresine yapılan tebligatların bila tebliğ iade döndüğü, yapılan adres araştırması sonucunda netice alınamadığından dava dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşılmakla dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hazırlanan ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tebligat kanunu'nun 31.maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı "HMK'nun122.maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, bir sonraki duruşma gün ve saatinde (18/09/2026 günü saat 09:00) hazır bulunmazın veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz gerektiği, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunun ihtar ve tebliğ olunacağı davalı ŞERİFE TAHER (TC: 311*****268) 'e dava dilekçesi ve günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02484664