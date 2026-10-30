T.C. KAYSERİ 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/311 Esas

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada davacı Eşeli SAĞIR'ın nüfusunda kızı olarak kayıtlı bulunan Ayşe Ayhan’ın davacının biyolojik çocuğu olmadığının tespiti ile, gerçeğe aykırı şekilde oluşturulmuş nüfus kaydının iptali ve biyolojik anneye göre düzeltilmesi talepli nüfus davasında, aşağıda ismi yazılı davalının bilinen adresine yapılan tebligatların bila tebliğ iade döndüğü, yapılan adres araştırması sonucunda netice alınamadığı, yine yargılama aşamasında alınan ATK raporuna göre "Anne olduğu iddia edilen Eşeli Sağır isimli şahsın Ayşe Ayhan isimli şahıs için biyolojik anneliği reddedildi." şeklinde tespit yapıldığı, dava dilekçesinin ve yargılama aşamasında alınan adli tıp raporunun davalı Necla Kığılı'ya tebliğ edilemediği anlaşılmakla dava dilekçesinin ve ATK raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hazırlanan ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tebligat kanunu'nun 31.maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı "HMK'nun122.maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, bir sonraki duruşma gün ve saatinde (02/12/2026 günü saat 09:15) hazır bulunmazın veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz gerektiği, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunun ihtar ve tebliğ olunacağı NEJLA KIĞILI'ya dava dilekçesi ve ATK raporu günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ DAVALI: NEJLA KIĞILI: Mevlana Mah. 14 Sok. Ayhan Apt. No: 5

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Basın No: ILN02581444