T.C. KAYSERİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/57 Esas

27.11.2025

Konu : İLAN METNİ



İLAN

Davacı NECMİ SOMTAŞ ile Davalılar HASAN TEMEL ve diğerleri arasında Mahkememiz 2025/57 Esas sayılı dosyası kapsamında görülmekte olan Kayseri İli Talas İlçesi Talas Mahallesi Şahinkaya Mevkii 48 Pafta 2757 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin Tapu Kaydındaki Şerhlerin Terkini davası nedeniyle; duruşma günü 07/01/2026 günü saat 11.45'e bırakılmış olmakla, 26/09/2025 tarihli duruşma zaptının davalı Ayhan oğlu 1981 Kayseri doğumlu Hasan TEMEL'e tebliğ edilemediği, tüm arama ve araştırmalara rağmen ulaşılamadığı, adres araştırmalarında davalıya tebligat yapılamadığı, ayrıca kayıtlı tüm adreslerine çıkarılan tebligatların tebliğ edilemediği anlaşılmakla duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma zaptı ve gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02348651