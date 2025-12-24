T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.65271797-2024/159-Ceza Dava Dosyası

19.12.2025

Konu :

İ L A N

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 24/06/2025 tarih ve 2024/159 esas 2025/451 karar sayılı kararıyla sanık ASİYE DUR hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

