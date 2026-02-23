  • İSTANBUL
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/47 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü

ADA NO : 134

PARSEL NO : 5

YÜZÖLÇÜMÜ : 598.55 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet BALCIOĞLU, Ahmet BALCIOĞLU, Enver BALCIOĞLU, Zahide BALCIOĞLU, İsmail BALCIOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/47 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02406269