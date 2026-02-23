T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü
ADA NO : 130
PARSEL NO : 15
YÜZÖLÇÜMÜ : 575.40 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Tahir YÜZİCİ, Aysel GÜREVİN, Aylin BİRCAN, Faik YÜZİCİ, Yüksel KENDİR, Tahsin YÜZİCİ, Hatice YÜZİCİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/33 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026
