T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü
ADA NO : 146
PARSEL NO : 8
YÜZÖLÇÜMÜ : 37.08 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa YÜZİCİ, Yılmaz CABACIOĞLU, Nimet CABACIOĞLU, Yaşar CABACIOĞLU, Mehmet YÜZÜCÜ, Ahmet İhsan YÜZÜCÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/40 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02406217